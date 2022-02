Home

13 Febbraio 2022

Tragedia in via Battisti, cade da una scala e muore a 57 anni

Livorno 13 febbraio 2022

Tragedia in via Battisti, nel pomeriggio di oggi è deceduta in casa una donna di 57 anni. Sarebbe caduta da una scala

A trovare la donna il figlio, che l’ha vista a terra e ha dato l’allarme al 112

Sul posto è giunta un’ambulanza della Misericordia di via Verdi, ma purtroppo per la cinquantasettenne non c’è stato niente da fare

In casa è giunto anche il medico legale per stabilire le cause del decesso. Al momento si ipotizza che la donna sia deceduta da sola all’interno del suo appartamento, avrebbe avuto un malore e cadendo dalla scala avrebbe battuto la testa sul pavimento.

