19 Luglio 2022

Livorno 19 luglio 2022 – Tragedia in via Catalani, 50enne trovato morto in casa

Intorno alle ore 13.30, è stato ritrovato in via Catalani, nel quartiere Coteto, il corpo senza vita di un uomo all’interno della sua abitazione. Il 50enne sarebbe deceduto per un malore

A dare l’allarme un collega che non lo ha visto sul posto di lavoro e non riusciva a raggiungerlo telefonicamente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza della Misericordia di Livorno con il medico a bordo e una volta all’interno purtroppo hanno trovato l’uomo senza vita seduto su una poltrona

