Tragedia in via del Giaggiolo, per Perini (Lega) “L’amministrazione è responsabile”

27 Aprile 2022

Livorno 27 aprile 2022 – Tragedia in via del Giaggiolo, per Perini (Lega) L'amministrazione è responsabile

E’ quanto dichiara il consigliere comunale Alessandro Perini (Lega), che prosegue:

In questi 3 anni da consigliere comunale ho più volte presentato la proposta di mettere in sicurezza via dell’Uliveta.

Tra le varie cose, richiedevo la realizzazione del marciapiede e dell’illuminazione pubblica.

L’Amministrazione ha sempre bocciato queste richieste, accusandomi di fare una proposta “politicamente strumentale”.

Quanto accaduto oggi dimostra, invece, che l’intervento proposto è necessario alla sicurezza di Borgo di Magrignano e delle persone che ci vivono.

La bocciatura di atti come questi è legata alla volontà della Maggioranza di non riconoscere agibilità politica all’opposizione, bloccando così un contributo positivo di idee e proposte per la città. Considero un tale comportamento assolutamente irresponsabilmente.

È un dato di fatto che questa tragedia fosse ampiamente prevedibile e, quindi evitabile, da parte del Comune. Rinnoverò la proposta, sperando in un maggiore senso di responsabilità in chi amministra Livorno.

Non posso non rivolgere ai familiari della signora il pensiero per il tremendo ed improvviso dolore dal quale sono stati colpiti, esprimo loro le mie più sentite condoglianze.

