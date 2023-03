Home

Tragedia in via Enriques, 32enne investito da un treno perde le gambe

21 Marzo 2023

Tragedia in via Enriques, 32enne investito da un treno perde le gambe

Livorno 21 marzo 2023

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo si è verificato un tragico incidente in via Federigo Enriques. Intorno alle 2:45, un giovane di 32 anni è stato investito da un treno in corsa. Allertato il servizio di emergenza, .sul luogo dell’incidente luogo dell’incidente, situato lungo i binari della ferrovia sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Livorno e del distaccamento di Collesalvetti; L’ambulanza dell’SVS e le forze dell’ordine

Al momento non è nota la dinamica precisa dell’incidente né il motivo per cui il giovane si trovava sui binari a quell’ora della notte. Il 32enne grazie alla prontezza e all’efficienza dei soccorritori, è stato salvato. Purtroppo, nonostante gli sforzi compiuti dai medici, il giovane ha ha perso entrambe le gambe.

Si tratta di un episodio molto tragico che fa riflettere sulla necessità di prestare sempre molta attenzione e cautela quando ci si trova in prossimità dei binari ferroviari.

