Cronaca

Tragedia in via Gramsci: muore in casa, lo scopre la madre

25 Novembre 2021

Tragedia in via Gramsci: muore in casa, lo scopre la madre

Livorno, 25 novembre 2021

Tragedia in via Gramsci, un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa

A trovare l’uomo la madre intorno alle 09.30 di questa mattina. La donna è entrata nella camera da letto del figlio e lo ha trovato in terra

Sul posto è intervenuta la Misericordia di Livorno con il medico a bordo, il medico ha provato a rianimare l’uomo ma poi purtroppo ha dovuto constatarne il decesso

