Tragedia in via Monte Grappa, psicologa di 66 anni trovata morta in casa

4 Gennaio 2022

Livorno 4 gennaio 2022

Tragedia in via Monte Grappa, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Elda Baldi, stimata psicologa e psicoterapeuta livornese

L’ultimo contatto con Elda Baldi è stato per telefono nella notte di San Silvestro tra lei ed i parenti per i tradizionali scambi di auguri, poi il silenzio

A dare l’allarme intorno alle ore 22 di domenica 2 genaio, è stata la sorella.

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che una volta entrati in casa assieme ai volontari della Misericordia, dell’SVS ed al medico del 118, hanno fatto la macabra scoperta rinvenendo il corpo senza vita della 66enne

Secondo quando ricostruito sul momento, Elda Baldi sarebbe morta per cause naturali, con il decesso presumibilmente avvenuto da diverse ore. Sarà comunque l’autopsia a stabilirne con certezza le cause

