10 Marzo 2023

Tragedia in via Muratori: 46enne muore in casa a causa di un malore

Livorno 10 marzo 2023 – Tragedia in via Muratori: 46enne muore in casa a causa di un malore

In via Muratori a Livorno, intorno alle 10. 00 di oggi, venerdì 10 marzo, si è verificata una tragica vicenda. Un uomo di 46 anni è morto in casa sua davanti ai familiari a seguito di un malore. Secondo quanto ricostruito, la madre accortasi che il figlio si sentiva male ha subito allertato i soccorsi tramite il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono giunte un’ambulanza della Misericordia di Montenero con l’infermiere e una dell’Svs con il medico del 118 a bordo. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, l’uomo era già in arresto cardiaco e tutte le manovre di rianimazione tentate dal medico si sono rivelate vane.

Questa tragica vicenda ha lasciato sgomenti i familiari della vittima e ha scosso la comunità locale. Resta da chiarire la causa del malore che ha portato alla morte del 46enne.

