Livorno 5 febbraio 2024 – Tragedia in Via Pellegrini: Trovata senza Vita una Donna di 60 Anni

Un dramma si è consumato oggi, lunedì 5 febbraio, in via Pellegrini, dove una donna di 60 anni è stata trovata senza vita all’interno del proprio appartamento, intorno alle 11 del mattino. L’allarme è stato lanciato dai parenti della vittima, preoccupati dal fatto che la donna non rispondeva al telefono da diversi giorni.

I parenti, incapaci di stabilire un contatto con la donna, hanno allertato il 112, chiedendo soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i volontari della Croce Rossa insieme al personale medico del 118.

I pompieri, entrando nell’abitazione, hanno fatto la tragica scoperta trovando il corpo senza vita della 60enne. Tutto fa pensare che la donna sia deceduta per cause naturali diverso tempo prima del ritrovamento.