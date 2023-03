Home

Cronaca

7 Marzo 2023

Livorno 7 marzo 2023 – Tragedia in via Salvatore Orlando: muore un uomo di 74 anni dopo essersi scontrato contro un’auto in sosta

Nella mattinata di martedì 7 marzo, un uomo di 74 anni ha perso la vita a seguito di un tragico incidente in scooter in via Salvatore Orlando.

L’uomo stava percorrendo la strada in direzione Tirrenia quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro un’auto in sosta.

Nonostante l’intervento tempestivo dei volontari della Svs e il trasporto alla shock-room dell’ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero in pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale per tutti gli accertamenti del caso.

