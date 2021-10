Home

Cronaca

Tragedia in viale Mameli: torna da fare la spesa, accusa un malore e muore sul pianerottolo di casa

17 Ottobre 2021

Livorno 17 ottobre 2021

Dramma in viale Mameli, muore sul pianerottolo di casa mentre torna da fare la spesa

Intorno alle 11 di ieri, sabato 16 ottobre, l’imprenditore in pensione, Paolo Amore Bianco, 79 anni, si è sentito male mentre saliva le scale di casa con la spesa in mano. Il malore improvviso non ha lasciato scampo al 79enne.

A chiamare il 112, alcuni vicini che hanno visto l’uomo accasciarsi tra il pianerottolo e la rampa di scale. Sul posto si è precipitata l’ambulanza della Misericordia di via Verdi con il medico. I soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo per molto tempo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

