Home

Cronaca

Tragedia nel quartiere Pontino, muore in casa a 56 anni davanti alla moglie

Cronaca

21 Luglio 2021

Tragedia nel quartiere Pontino, muore in casa a 56 anni davanti alla moglie

Livorno 21 luglio 2021

Tragedia nel quartiere Pontino. In via Pellettier, intorno alle ore 23 di ieri sera, Alessandro Palombo è deceduto in casa davanti alla moglie a causa di un malore

A chiamare la centrale unica del 112 per richiedere l’intervento dell’ambulanza, la moglie accortasi del malore del marito

Sul posto è giunta l’ambulanza dell’SVS con il medico a bordo che ha tentato più volte di rianimarlo per salvargli la vita. Purtroppo nonostante i tentativi del medico, Palombo non ce l’ha fatta

I funerali di Alessandro Palombo che era molto conosciuto nel quartiere si svolgeranno questa mattina al cimitero dei Lupi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin