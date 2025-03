Home

14 Marzo 2025

Tragedia sul Romito, muore 24enne in uno scontro frontale

Una tragedia si è consumata questa mattina di venerdì 14 marzo, lungo il Romito, nel tratto tra il Boccale e Calafuria. Un giovane di 24 anni ha perso la vita in seguito a un violentissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 8:30.

Il giovane era alla guida della sua auto e procedeva in direzione Livorno mentre il furgone procedeva in senso opposto quando i due mezzi, per dinamiche ancora da chiarire si sono scontrati frontalmente

L’impatto tra i due mezzi è stato devastante, tanto da rendere necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono accorsi due ambulanze della Misericordia di Antignano e Montenero con personale infermieristico, un’automedica e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno trovato il giovane in condizioni disperate e hanno subito avviato le manovre di rianimazione. Dopo i primi tentativi sul luogo dell’incidente, il 24enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno.

Nonostante gli sforzi del personale medico, le ferite riportate dal giovane si sono rivelate troppo gravi e, poco dopo il suo arrivo in ospedale, è stato dichiarato il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine, a cui spetterà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le autorità stanno effettuando i rilievi necessari per determinare le cause che hanno portato al drammatico schianto.