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Cronaca

Tragedia sul Romito, muore una donna di 51 anni nello scontro tra scooter e camper

Cronaca

4 Aprile 2026

Tragedia sul Romito, muore una donna di 51 anni nello scontro tra scooter e camper

Livorno 4 aprile 2026 Tragedia sul Romito, muore una donna di 51 anni nello scontro tra scooter e camper

Drammatico incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 aprile, lungo la strada del Romito, dove una donna livornese di 51 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra lo scooter sul quale viaggiava insieme al marito e un camper.

L’impatto è avvenuto intorno alle 12, poco dopo la zona della Cala del Leone, in uno dei tratti più frequentati della litoranea. Secondo le prime informazioni, lo scooter con a bordo la coppia si è scontrato violentemente con il camper per cause ancora in corso di accertamento.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Livorno Sud Antignano, della Misericordia di Montenero e l’automedica, oltre al personale dei vigili del fuoco, che ha collaborato nelle operazioni di assistenza ai feriti.

I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna e al marito, un uomo di 49 anni, provvedendo al loro trasporto d’urgenza all’ospedale di Livorno.

Purtroppo, per la 51enne non c’è stato nulla da fare: la donna è deceduta poco dopo l’arrivo al presidio ospedaliero di viale Alfieri a causa delle gravissime ferite riportate nello schianto.

Il marito, anch’egli rimasto gravemente ferito, è stato ricoverato in ospedale in condizioni serie.