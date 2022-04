Home

Tragedia sul traghetto, muore passeggero

16 Aprile 2022

Livorno 16 aprile 2022

Tragedia a bordo del traghetto Moby Aki ormeggiato nel porto di Livorno

Questa mattina un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita (molto probabilmente a causa di un malore) su un divanetto della zona self service della nave

Sul posto, a seguito della chiamata dei marittimi al 112, sono giunti i volontari dell’SVS che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e la polizia scientifica per i rilievi del caso

