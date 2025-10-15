Home

Tragedia sulla Variante Aurelia: muore motociclista di 72 anni, pesanti disagi al traffico

15 Ottobre 2025

Livorno 15 ottobre 2025 Tragedia sulla Variante Aurelia: muore motociclista di 72 anni, pesanti disagi al traffico

È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 15 ottobre alle porte di Livorno. Un motociclista di 72 anni ha perso la vita sulla Variante Aurelia, all’altezza dello svincolo per Livorno centro in direzione nord, in uno scontro con un furgone

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l’uomo sarebbe stato impegnato in un sorpasso quando si è verificato l’impatto fatale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, con le ambulanze della Misericordia di Antignano, e gli agenti della polizia locale di Livorno, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti: nel tratto interessato si è formata una lunga coda, durante la quale si è verificato anche un tamponamento tra alcune auto, fortunatamente senza feriti gravi.

La vittima, che non risulta residente a Livorno, è deceduta sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari. Una tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza lungo una delle arterie più trafficate della costa toscana.