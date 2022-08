Home

Cronaca

Tragedia sull’A11: moto tamponata da un’auto muoio fidanzati originari di Livorno e Cecina

Cronaca

7 Agosto 2022

Tragedia sull’A11: moto tamponata da un’auto muoio fidanzati originari di Livorno e Cecina

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 07 agosto 2022

Coppia di fidanzati perde la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto la notte scorsa poco prima delle 1.30 in A11, nel comune di Chiesina Uzzanese (Pistoia), in direzione mare.

Le vittime, sono un uomo di 47 anni originario di Livorno e una donna di 45 anni originaria di Cecina che vivevano a Pontedera (Pisa)

La coppia viaggiava in sella a una moto quando, secondo gli accertamenti della polizia stradale, è stata tamponata da un’auto.

La moto è rimasta incastrata sotto l’auto che l’ha tamponata e la 45enne originaria di Cecina ha perso la vita sul colpo.

L’uomo invece è stato vittima di un altro mezzo, dopo il tamponamento il centauro è stato sbalzato dal mezzo ed è volato sull’asfalto dove un’auto che percorreva l’A11 lo ha investito

Sul posto, la polizia stradale, i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco.

In seguito all’incidente l’A11 è rimasta chiusa fino a poco prima delle 4:30 nel tratto tra Chiesina Uzzanese e Altopascio (Lucca).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin