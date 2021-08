Home

13 Agosto 2021

Tragedia sull’Aurelia, padre deceduto e bambina di 7 anni in coma. Sul posto le ambulanze da Livorno e Collesalvetti

Livorno 13 agosto 2021

Tragedia sull’Aurelia, famiglia distrutta:

bambina di 7 anni in coma, fratello di 11 anni ferito, e padre deceduto

E’ questa la drammatica scena che si sono trovati davanti i volontari dell’SVS di Livorno e della Pubblica Assistenza di Collesalvetti chiamati ad intervenire dal 112

L’incidente è accaduto oggi intorno alle 13.30 sull’Aurelia a Pisa nelle vicinanze dell’Ikea.

L’auto su cui viaggiavano padre e i due figli proveniva da Livorno ed era diretta a Pisa, secondo una prima ricostruzione dei fatti è finita contro un albero per poi rimbalzare contro un secondo albero

Il doppio impatto sui due alberi è costato la vita al padre, deceduto appena giunto al pronto soccorso

L’SVS di Livorno ha soccorso e trasportato la bambina di 7 anni all’ospedale di Cisanello dov’è stata ricoverata in coma, mentre il fratello di 11 anni è ferito ma non in gravi condizioni

Sul posto la municipale di Pisa per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dell’incidente

