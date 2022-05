Home

Tragedia sull’Aurelia tra Livorno e Pisa, perde la vita un motociclista livornese di 64 anni

13 Maggio 2022

Livorno 13 maggio 2022 – Tragedia sull’Aurelia tra Livorno e Pisa, perde la vita un motociclista livornese di 64 anni

L’incidente mortale è avvenuto poco prima delle 15 di oggi pomeriggio, il motociclista che percorreva l’Aurelia da Pisa in direzione Livorno, per cause ancora da accertare, all’altezza del bivio che porta a Coltano, Tirrenia e San Piero a Grado, prima del cavalcaferrovia si è schiantato frontalmente con una vettura che procedeva nel senso di marcia opposto.

A perdere la vita nel tragico schianto frontale con la macchina è un uomo di Livorno di 64 anni che dopo l’impatto, è stato sbalzato dalla moto finendo contro il guardrail

L’impatto è stato devastante, l’auto è stata colpita frontalmente nella parte centrale. Il cofano accartocciato ed il verto frontale in frantumi, come se l’auto avesse colpito un palo; la moto invece, una massa di lamiere accartocciate irriconoscibile accanto al guardrail

Sul posto è giunta l’ambulanza della Misericordia di Pisa con il medico a bordo del 118, ma purtroppo il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

L’Aurelia è stata chiusa al traffico per permettere di intervenire ai vigili del fuoco, soccorritori e polizia municipale che dopo i rilievi del caso ricostruirà la dinamica dell’incidente.

