Traghetti ancora nel caos, Landi (Lega): disservizi inaccettabili, lavorare per nuovo contratto di servizi”

Elba

22 Agosto 2022

Elba (Livorno) 22 agosto 2022 – Traghetti ancora nel caos, Landi (Lega): disservizi inaccettabili, lavorare per nuovo contratto di servizi”

“L’estate nera dei traghetti si sta avviando alla conclusione, con nuovi ma non inediti problemi: corde che saltano, caos agli imbarchi, impennata dei prezzi anche per i soli passaggi ponte, nonostante le iniziative per incentivare l’uso dei mezzi pubblici sull’isola, difficoltà di accesso alle persone in carrozzina.

Non è ammissibile che chi viene a lavorare all’Elba, soprattutto se all’ospedale, debba subire la disorganizzazione e impiegare ore per tornare a casa; non è ammissibile che i residenti debbano affrontare odissee ogni volta che devono raggiungere il continente; non è ammissibile costringere ore e ore in porto i turisti.

La prossima sarà l’ultima estate con il contratto di servizio con Toremar: la Regione non finga di non vedere i disservizi e cominci sin da ora a fissare paletti più stringenti per chi vorrà partecipare alla gara. Altri dodici anni così sarebbero deleteri per l’Elba”.

Lo scrive il consigliere regionale della Lega Marco Landi commentando il caos agli imbarchi registratosi oggi e l’impennata dei prezzi.

