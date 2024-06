Home

Attualità

Traghetti; Anselmi (Pd) replica alla Lega: “Landi continua a strumentalizzare. Ecco la verità sul dibattito in Consiglio”

Attualità

29 Giugno 2024

Traghetti; Anselmi (Pd) replica alla Lega: “Landi continua a strumentalizzare. Ecco la verità sul dibattito in Consiglio”

Livorno 29 giugno 2024 – Traghetti; Anselmi (Pd) replica alla Lega: “Landi continua a strumentalizzare. Ecco la verità sul dibattito in Consiglio”

“Il collega Landi mescola impropriamente la strumentalizzazione politica e la ricerca legittima ma scomposta di una visibilità personale con la verità delle cose.

La nota pubblica che sono stato costretto ad inviare, che ha peraltro dato atto del suo contributo alla discussione, era volta a chiarire come sono realmente andate le cose in Consiglio, dove non si è approvato un atto proposto da Landi.

Erano state presentate sul tema dei collegamenti marittimi due risoluzioni, la sua e una del gruppo del PD.

I colleghi di FdI, che evidentemente non erano stati coinvolti dal portavoce dell’opposizione, hanno chiesto tempo per approfondire e noi avevamo presentato un ulteriore emendamento per l’adeguamento della flotta alla elettrificazione delle banchine.

Per queste ragioni ho proposto all’Aula con esito positivo che si rinviasse l’approvazione al giorno successivo per arrivare, come è accaduto, ad un atto unitario di tutto il Consiglio che includesse tutte le proposte sostenibili sul tema.

Che Landi pretenda di intestarsi questo lavoro, al quale ha sicuramente contribuito, è singolare almeno quanto i toni impropriamente stizziti della sua replica”.

È quanto dichiara Gianni Anselmi, consigliere regionale Pd rispondendo alle dichiarazioni del consigliere della Lega, Marco Landi.