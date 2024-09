Home

Traghetti, Lega: "La Regione acquisti Toremar"

2 Settembre 2024

Traghetti, Lega: “La Regione acquisti Toremar”

Livorno 2 settembre 2024

Gara Traghetti: Landi (Lega), Toscana acquisti Toremar prima che smantelli la flotta e affidi servizio a vincitore gara

“Mancano esattamente quattro mesi alla scadenza del contratto di servizio che per tredici anni ha garantito – con alterni risultati – la continuità territoriale tra le isole dell’Arcipelago toscano e il continente. Il tempo stringe e ad oggi non sappiamo cosa accadrà dal primo gennaio, perché nel frattempo Toremar – che non pare interessata a partecipare alla gara – sta dismettendo parte della flotta, destando preoccupazioni nei residenti delle isole e nei lavoratori marittimi”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi torna a parlare della gara per la continuità territoriale da e verso l’Elba e le altre isole dell’Arcipelago Toscano.

“Di fronte a questo mare di incertezze la Regione deve trovare una rotta e un approdo: ad esempio rilevare Toremar affidando la gestione della flotta – compresi gli aliscafi di cui ha annunciato l’acquisto – al vincitore del bando. Nel frattempo – conclude Landi – continuerò a tenere alta l’attenzione in consiglio regionale: martedì prossimo, su mia iniziativa, la commissione Trasporti – si spera alla presenza dell’assessore Baccelli – ascolterà i sindaci dei comuni insulari e i sindacati dei lavoratori”.