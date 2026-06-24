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Cronaca

Traghetti, Sindacato Unarma “bacchettato” dal Prefetto

Cronaca

24 Giugno 2026

Traghetti, Sindacato Unarma “bacchettato” dal Prefetto

Livorno 24 giugno 2026 Traghetti, Sindacato Unarma “bacchettato” dal Prefetto

In relazione alle recenti dichiarazioni diffuse da un’organizzazione sindacale riguardo ai collegamenti marittimi tra l’Isola d’Elba e la terraferma per il personale dell’Arma dei Carabinieri (leggi:Carabinieri bloccati al porto di Piombino, Unarma: manca riserva posti su traghetti); il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, interviene per riportare il dibattito su un piano di oggettività e concretezza.

“Nutro il massimo rispetto per il ruolo delle organizzazioni sindacali e per il diritto di rappresentare le istanze del personale. Tuttavia, non condivido rappresentazioni che descrivono una situazione di emergenza permanente o di grave criticità operativa, perché tali ricostruzioni non trovano riscontro negli elementi a disposizione delle istituzioni competenti.

I Carabinieri dell’Elba svolgono quotidianamente il loro servizio con professionalità, dedizione e spirito di sacrificio, garantendo un presidio fondamentale di sicurezza per il territorio. Non emergono criticità strutturali tali da compromettere l’efficacia dell’azione dell’Arma sull’isola.

Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento alle compagnie di navigazione che operano nell’Arcipelago Toscano. Esse hanno sempre dimostrato disponibilità, senso di responsabilità e attenzione verso le esigenze delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali, contribuendo concretamente alla soluzione delle problematiche che occasionalmente possono presentarsi.

Le criticità reali meritano attenzione e confronto costruttivo. Diverso è trasformare situazioni occasionali in casi mediatici o in presunte emergenze strutturali. Questo non aiuta né il personale che opera sul territorio né i cittadini che confidano nelle istituzioni”.