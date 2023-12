Home

Elba

15 Dicembre 2023

Isola d’Elba (Livorno) 15 dicembre 2023 – Traghetto Moby in fiamme, maxi esercitazione nel porto di Portoferraio

La Guardia Costiera di Portoferraio ha coordinato un’esercitazione complessa antincendio ed antinquinamento, denominata “Pollex 2023”, simulando un incidente durante le operazioni di rifornimento di gasolio del traghetto di linea MOBY KISS.

L’allarme lanciato dall’equipaggio della nave alla Sala operativa della Guardia Costiera che ha attivato, immediatamente, le procedure di intervento per fronteggiare gli incendi di grave entità in ambito portuale, nonché per dare attuazione, nei casi di inquinamento marino da idrocarburi, al nuovo piano di pronto intervento locale emanato lo scorso mese di marzo.

Un marittimo intossicato (in via simulata) dal denso fumo prodotto dall’incendio, evacuato dalla squadra di emergenza costituita dal personale di bordo.

L’impossibilità per l’equipaggio di fronteggiare autonomamente l’incendio, rivelatosi di vasta portata, ha richiesto il necessario intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Portoferraio, che hanno provveduto al coordinamento tecnico dell’emergenza.

Nel corso dell’esercitazione sono intervenuti la Corporazione dei Piloti, il Gruppo ormeggiatori e gli operatori portuali di Portoferraio, che hanno supportato l’Autorità Marittima nelle attività di controllo del traffico portuale, e negli interventi di antinquinamento a tutela dell’ambiente marino e costiero.

L’esercitazione ha consentito di sperimentare l’efficacia delle risorse locali, evidenziando la collaborazione e la sinergia tra gli Enti istituzionali coinvolti, gli operatori portuali e i marittimi che operano a bordo delle unità navali che assicurano i collegamenti con l’Isola d’Elba.

