Traghetto Piombino, Gazzetti (PD): “Grazie a squadre di soccorso. Ricordo va a Moby Prince, tragedia che ancora chiede giustizia”

20 Agosto 2024

Livorno 20 agosto 2024 – Traghetto Piombino, Gazzetti (PD): “Grazie a squadre di soccorso. Ricordo va a Moby Prince, tragedia che ancora chiede giustizia”

“Abbiamo seguito con trepidazione quanto avvenuto nel porto di Piombino e c’è da ringraziare tutti coloro che sono intervenuti così prontamente per portare aiuto e soccorso.

Mentre tiriamo un respiro di sollievo per lo scampato pericolo il pensiero non può che andare a quella maledetta notte del 1991; quando nella rada del porto di Livorno, a bordo del traghetto Moby Prince, 140 persone trovarono invece la morte in una strage ancora senza colpevoli.

Ecco perché la speranza e l’auspicio è che la terza Commissione d’inchiesta parlamentare che è stata istituita, su richiesta pressante delle associazioni dei familiari; riesca a completare un lavoro di approfondimento tanto atteso quanto importante.

Lo dobbiamo per onorare la memoria di chi perse la vita il 10 aprile del 1991 e soprattutto lo dobbiamo proprio per quelle famiglie che da anni attendono verità e giustizia.

Un modo per ricordare anche Angelo Chessa e per essere all’altezza di uomini con Loris Rispoli al quale mandiamo, tutte e tutti, un abbraccio fortissimo”, così Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture PD Toscana.