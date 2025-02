Home

23 Febbraio 2025

Tragico incidente a Quercianella: 78enne cade mentre pota un albero e perde la vita

Livorno 23 febbraio 2025 Tragico incidente a Quercianella: 78enne cade mentre pota un albero e perde la vita

Quercianella è stata scossa da una tragedia nella mattina di oggi, domenica 23 febbraio. Intorno alle 10.50 in un terreno situato in via Puccini, un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo essere caduto mentre era intento a tagliare alcuni rami di un albero. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Pubblica Assistenza di Rosignano e quelli della Misericordia di Livorno Sud Antignano, insieme a un infermiere e all’auto medica. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Anche la polizia è giunta sul posto per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle prime verifiche sembra che la caduta sia avvenuta in maniera accidentale. Per questo motivo, le autorità hanno disposto la restituzione della salma alla famiglia senza ulteriori indagini.

La comunità di Quercianella è profondamente colpita da questo tragico evento, che riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle attività di manutenzione del verde, soprattutto per le persone anziane. Un incidente che si trasforma in un monito sulla prudenza necessaria in queste situazioni.