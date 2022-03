Home

24 Marzo 2022

Transito camion a Limoncino, il questore ribadisce la diffida ad entrambe le parti

Livorno 24 marzo 2022

Questa mattina dopo che un camion da oltre 3,5 tonnellate è passato da via del Limoncino per andare a scaricare in discarica

A seguito di questo fatto, dopo che ieri sera veniva comunicato alle parti (frontisti e azienda) una diffida da parte del questore ad entrambe le parti, sul posto è intervenuto il sindaco di Livorno Luca Salveti insieme all’assessore Giovanna Cepparello.

A seguito di un colloquio tra un rappresentante dell’azienda ed il sindaco, dove veniva messa in discussione la decisione della diffida ad entrambe le parti, il primo cittadino si è recato nuovamente dal questore con il rappresentante dell’azienda.

Raggiunto telefonicamente al termine dell’incontro, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha confermato che:

“il questore ha ribadito la diffida ad entrambe le parti per 15 giorni in attesa della decisione del giudice”

Il sindaco ha dichiarato che scriverà una lettera alla Livrea nella quale chiederà per questi 15 giorni di rispettare quanto richiesto dal questore; cessare il passaggio dei camion per un quieto vivere ed evitare tensioni di ordine pubblico in attesa del pronunciamento del giudice

La discussione tra il sindaco Salvetti ed il rappresentante della Livrea



