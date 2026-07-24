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Transito sospeso per due mesi, a Nugola, partono i lavori in via Cerreta

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24 Luglio 2026

Transito sospeso per due mesi, a Nugola, partono i lavori in via Cerreta

Nugola (Collesalvetti, Livorno) 24 luglio 2026

Al via i lavori di consolidamento della scarpata lungo la via della Cerreta a Nugola

Dal 25 luglio sospensione temporanea del transito

Ha preso il via l’intervento di ripristino e consolidamento della scarpata lungo la SP 2 via della Cerreta a Nugola, dove si era verificato uno smottamento a seguito degli eventi meteo avversi del marzo 2025.

I lavori, per un costo complessivo di circa 1 milione di euro, si estendono per un tratto di 100 metri, dal km 1+100 al km 1+200, tra Via degli Ontani e via di Nugola Vecchia.

In questi giorni è in corso l’ allestimento del cantiere, con la posa dei geoblocchi che delimitano l’area. A tal fine la Provincia ha emesso un’ordinanza di limitazione del traffico che prevede la chiusura di una corsia e l’utilizzo dell’altra a senso unico alternato.

Sono previsti, inoltre, alcuni periodi di chiusura temporanea totale del transito, per consentire il posizionamento e l’operatività del mezzo con braccio meccanico sul versante in frana.

La prima di queste chiusura è programmata dal 25 luglio al 10 agosto. La seconda chiusura, salvo modifiche che saranno comunque segnalate per tempo, si prevede dal 24 agosto al 10 settembre. Un’ulteriore chiusura, sempre a settembre, sarà, poi, necessaria fino alla fine dei lavori.

I periodi di sospensione del transito saranno adeguatamente segnalati nei giorni precedenti, così come la viabilità alternativa e sarà comunque sempre consentito il passaggio pedonale sul marciapiede.

“La sistemazione della scarpata è un intervento molto atteso dai residenti – sottolinea la presidente della Provincia Sandra Scarpellini – per il quale l’Amministrazione ha stanziato 400.000 euro dal proprio bilancio, a parziale copertura della spesa. Ci scusiamo in anticipo per i disagi alla viabilità, che cercheremo di limitare per il tempo strettamente necessario ai lavori”.