“Transizione Ecologica”, il programma di sabato 13 novembre

12 Novembre 2021

“Transizione Ecologica”, il programma di sabato 13 novembre

Livorno, 12 novembre 2021

Seconda e ultima giornata domani sabato 13 novembre all’ex Deposito Atl in via Meyer, per l’ evento di studio, approfondimento e confronto sul tema della Transizione Ecologica

L’iniziativa, curata dall’associazione TES -Transizione Ecologica Solidale (www.associazionetes.org) da anni attiva nello sviluppo, formazione, informazione e diffusione di una rinnovata cultura ecologica, dalla Fondazione Goldoni e dal Comune di Livorno si inserisce nel quadro degli eventi collaterali connessi al tema della XVII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, dal momento che la città di Livorno è quest’anno sostenitore della Mostra “Comunità Resilienti” del Padiglione Italia.

L’ingresso è libero con presentazione di green pass valido fino ad esaurimento dei posti.

A chiudere l’evento sarà la tavola rotonda moderata dalla giornalista Paola Pierotti (PPAN) a cui dalle 17 alle 19 parteciperanno:

Andrea Orlando (Ministro del lavoro e delle politiche sociali), Luca Salvetti (Sindaco di Livorno), Stefano Frangerini (presidente ANCE Toscana), Marco Ravazzolo, (Confindustria), Silvia Viviani (assessora all’urbanistica di Livorno), Luciano Guerrieri (AdSP) ed Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana),

Sarà possibile seguire la diretta streaming nel Padiglione Italia della Biennale di Venezia, oltre che sulla pagina facebook dell’associazione TES .

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI SABATO 13 NOVEMBRE

Ad aprire la seconda giornata di lavori sarà Michele Fina, direttore di TES, al cui intervento seguirà la sessione “Condividere. Accessibilità, partecipazione e innovazione sociale”.

Dalle 9.30 alle 12.30 la tematica affrontata sarà l’inclusione e la partecipazione sociale, presupposti indispensabili affinché la transizione possa realizzarsi tenendo conto del benessere sociale di tutti.

Parteciperanno:

Pere Sala, Direttore dell’Osservatorio del paesaggio della Catalunya (online)

Oscar Borsato, ATER Treviso – INU Veneto

Alfonso Femia, architetto, Atelier Alfonso Femia

Michelangelo Pugliese, architetto e paesaggista, Università Federico II di Napoli (online)

Antonio di Gennaro, Università degli studi di Napoli Federico II

Dopo la pausa, dalle 14 alle 17 il panel “Produrre. Economia circolare”, verterà sull’acquisizione di un cambio di paradigma che consenta di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità europei.

A tal fine, sarà necessario il passaggio da un’economica di sviluppo lineare ad una economia circolare, capace di rivoluzionare il significato del “rifiuto”, reinventare il concetto di mobilità e turismo sostenibile per creare nuovo valore incentrato sulla conoscenza dei luoghi, sinergia di intenti e ascolto del prossimo.

I relatori saranno:

Ennio Cascetta, Professore ordinario Universitas Mercatorum e Presidente del Cluster Trasporti Italia – La settima rivoluzione dei trasporti. La sfida della sostenibilità (online)

Francesco Monaco, Capo Dipartimento supporto ai Comuni e Studio politiche europee – IFEL

Giampiero Lupatelli, Vicepresidente CAIRE

Beppe Roma, Presidente del Think tank RUR (Rete Urbana delle Rappresentanze Urban Research Institute)

