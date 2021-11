Home

Tranvia cittadina e piano tranviario area vasta, il Ministero finanzierà i progetti di fattibilità

20 Novembre 2021

Livorno 20 novembre 2021

Il Comune di Livorno ha richiesto 225mila euro per il progetto di fattibilità di una tranvia cittadina, inoltre, altri 111.312 euro stati richiesti per il piano tranviario di collegamento di Area vasta con Pisa e Lucca, in linea anche con la strategia che sta maturando nell’ambito del redigendo Piano per la Mobilità di Area vasta

Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha ammesso al finanziamento i progetti di fattibilità relativi a tutti gli interventi strategici sulla mobilità cittadina che il Comune di Livorno (nell’ambito del PUMS) aveva candidato il mese scorso

E’ un primo passo verso la possibilità di realizzazione di una mobilità più sostenibile

