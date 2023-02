Home

Provincia

Trasferimento ufficio tributi alle Morelline, da domani possibili disagi

Provincia

22 Febbraio 2023

Trasferimento ufficio tributi alle Morelline, da domani possibili disagi

Rosignano (Livorno) 22 febbraio 2023 – Trasferimento ufficio tributi alle Morelline, da domani possibili disagi

Si avvisano i cittadini che, in previsione dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio

di via Cairoli 2/A, l’Ufficio Tributi sarà trasferito presso i locali di via dell’Energia (traversa di Via

dell’Industria), in Località Le Morelline.

Le operazioni di trasferimento partiranno domani, giovedì 23 febbraio e si concluderanno venerdì 3 marzo.

Pertanto, durante questo periodo, non è garantito il regolare svolgimento del servizio di ricezione telefonica.

Il Comune si scusa per il disservizio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin