Trasferta a Carrara per la Libertas Liburnia, le parole di capitan Mannucci

18 Novembre 2022

Basket: Libertas Liburnia Livorno. C Silver. Domenica trasferta a Carrara. Le parole di capitan Mannucci

Livorno 18 novembre 2022

Filippo Mannucci, il carismatico capitano della Libertas Liburnia, è pronto a dare la carica alla sua squadra anche in vista della gara esterna di questa domenica (palla a due alle 18:00), sul campo dell’Audax Carrara.

“L’aspetto fondamentale – sottolinea – è mantenere lo stesso atteggiamento mostrato sabato scorso, in occasione della gara vinta in casa con San Giovanni Valdarno.

Non dobbiamo mollare mai ed essere aggressivi dal primo all’ultimo minuto. Dobbiamo correre il più possibile.

Ad essere realisti, finora, l’atteggiamento non è mancato neppure quando non siamo stati premiati dal successo.

Abbiamo sempre mostrato la faccia giusta. Spesso e volentieri siamo stati puniti per singoli episodi, ma il gruppo è unito e tremendamente compatto.

Non ci siamo certo abbattuti, nè ci siamo disuniti per determinate e sfortunate situazioni.

È indiscutibile come il rientro di Brunelli, sabato scorso, abbia inciso sul morale e sulle prestazioni in campo. Siamo fiduciosi.

Dobbiamo rimanere concentrati e avere la lucidità mentale che ci deve contraddistinguere.

A Carrara, contro una formazione che finora ha racimolato due punti in sette gare, siamo pronti a dare battaglia come sempre: è questa la chiave che dobbiamo avere da qui fino alla fine della stagione”.

La partita in programma al PalaAvenza, valida per l’ottava giornata del campionato di C Silver, sarà arbitrata da Giovanni Agorelli di Poggibonsi e Andrea Zini di Pistoia.

I gialloblù allenati da Gabriele Pardini ospiteranno poi sabato 26 alle 18:15 al PalaCosmelli il Campi Bisenzio.

