Trasferta assai impegnativa a Jesi per la Pielle

8 Novembre 2025

Livorno 8 novembre 2025

La Pielle Livorno prosegue il suo cammino in campionato con una trasferta assai impegnativa. Dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva (73-69 su San Severo), i biancoblù sono pronti a raggiungere il Pala Triccoli di Jesi per affrontare la General Contractor (palla a due fissata per domenica 9 novembre alle 18:00).

La squadra di coach Ghizzinardi arriva con una striscia di tre vittorie consecutive, tra cui l’ultima con un netto 93-63 rifilato alla Loreto Pesaro; il tempo marchigiano sta dimostrando un ottimo gioco di squadra, con un mix esperienza e gioventù.

Tra i singoli spiccano Fabrizio Piccone, 21 punti la scorsa settimana, e Marco Arrigoni, ala ex Herons Montecatini, miglior realizzatore dei suoi con 15 punti a partita e 9 rimbalzi. E ancora: Kristinn Palssom, guardia-ala islandese, autore di 15 punti per partita e ottime percentuali sia nel tiro dalla media distanza che dalla lunetta, Matteo Nicoli, il playmaker ex Avellino e Piacenza Luca Maglietti, l’espertissimo Bruno, senza dimenticare Marco Di Pizzo sotto le plance e Leonardo Del Sole.

Il match di domenica sarà quindi un banco di prova fondamentale per la Pielle Livorno, che dovrà fare affidamento su una difesa solida e su un gioco di squadra fluido per contrastare l’esperienza e il talento di Jesi.