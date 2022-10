Home

14 Ottobre 2022

Livorno 14 ottobre 2022 – Trasferta complessa per il Brusa Us Livorno Basket. Ghezzani: «Serve una partita attenta»

Per la terza giornata del campionato il Brusa Us Livorno sarà impegnato in uno scontro “al vertice”, sul campo della forte Pallacanestro Campi Bisenzio.

Due squadre a quattro punti dopo due giornate, che, seppur in modi differenti, hanno dimostrato di avere le qualità giuste per eccellere in C Silver.

Per gli uomini di Mori l’imperativo è dare continuità alle solide prove precedenti, cercando di arrivare a quel traguardo che potrebbe davvero segnare un passaggio importante. Nelle file amaranto sarà assente l’esterno Vivone.

Le parole di Edoardo Ghezzani, “lungo”, che ha cominciato la stagione col piede giusto. «Ci aspetta una partita complicata – dice – perché avremo davanti un avversario organizzato, solido e completo nei vari reparti. Con un ottimo potenziale offensivo. Quindi la partita che dovremo fare sarà una partita di attenzione in difesa e di collaborazione in attacco. C’è bisogno di tutti. Nelle due partite precedenti siamo stati bravi, ognuno ha portato il proprio mattoncino, dobbiamo continuare così e sabato ancora di più, in quanto l’avversario è uno dei più ostici del campionato, soprattutto a casa loro. Dovremo cercare bene gli spazi, fare grande sacrificio in difesa, consapevoli però che siamo 12 giocatori importanti, che possono aiutare la squadra. E dovremo trovare l’organizzazione interna giusta per fare bene».

