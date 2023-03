Home

Trasferta in terra unbra per lo Ies MVTomei contro L'inter Volley

25 Marzo 2023

Trasferta in terra unbra per lo Ies MVTomei contro L’inter Volley

Livorno 25 marzo 2023 – Trasferta in terra unbra per lo Ies MVTomei contro L’inter Volley

I ragazzi di Massimiliano Piccinetti oggi, sabato 25 marzo alle ore 18 scenderanno sul parquet del Pala Paternesi di Foligno per affrontare i padroni di casa dell’Edotto-Rossi Ascensori.

In palio in questa ottava giornata di ritorno c’è tantissimo: Livorno affronterà una squadra di mezza classifica, memore dell’incredibile risultato della gara di andata, dove al Pala Bastia i ragazzi di Massimiliano Piccinetti riuscirono a strappare in rimonta la prima vittoria interna della stagione: sotto due a zero, i biancorossi vinsero infatti al tie-break conquistando i primi storici due punti casalinghi.

“Affrontiamo una squadra che non ha niente da chiedere a questo campionato.” Spiega alla vigilia coach Massimiliano Piccinetti che prosegue:

ovviamente non sono una avversario da sottovalutare, perché sono riusciti a sconfiggere due volte in stagione la capolista Civita Castellana.

Noi abbiamo avuto una settimana un po’ travagliata sul fronte allenamenti:

Lupo purtroppo ha riportato un infortunio più serio del previsto sabato scorso e per lui la stagione è finita, anche Imbriolo non ha potuto allenarsi. Devo cambiare la linea degli schiacciatori, che sarà giovanissima: il 2001 Poli e il 2002 Riposati, che nelle ultime settimane ha risposto bene quando è stato chiamato in causa.

Abbiamo recuperato Gori, una buona notizia per noi:

mi aspetto che in campo i ragazzi riescano a sfruttare al massimo questo turno, anche perché la squadra di Foligno, nostra diretta concorrente per la salvezza; affronterà il fanalino di coda Perugia e sicuramente andrà a punto. E mi aspetto finalmente anche un po’ di fortuna…”.

Rispetto alla gara di andata l’avversaria di coach Grezio sarà orfana dell’opposto titolare Gavazzi, al suo posto dovrebbe giocare Paolucci, mente Lucarelli, altro assente nella gara di andata, sarà il jolly schierabile in posto due o in posto quattro a seconda delle necessità. Completano il sestetto il regista Scrollavezza, Fantauzzo e Sorrenti in banda, Merli e Menichetti al centro, libero Di Renzo.

INTER VOLLEY FOLIGNO: Paolucci, Sorrenti, Menichetti, Lucarelli, Fantauzzo, Fuganti Pedoni, Merli, Gavazzi, Di Renzo, Scrollavezza, Beddini, Catinelli, Malvestiti, Mancini. All.: Grezio.

IES MVTOMEI: Wiegand, Morelli, Poli, Imbriolo, Gori, Costa, Grassini, Riposati, Puccinelli, Langella, Facchini, Croatti, Baracchino. All.: Piccinetti-Rossi.

