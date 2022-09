Home

29 Settembre 2022

Trasferta in Valdarno per il Don Bosco, è la prima di campionato

Livorno 29 settembre 2022 – Trasferta in Valdarno per il Don Bosco, è la prima di campionato

Sabato di lavoro per la prima squadra della Toscana Food Don Bosco, partecipante al campionato di Serie C Gold; non una partita qualunque, quella che attende la compagine di Francesco Barilla, ma il battesimo con il nuovo torneo, affrontato per la prima volta da molti dei ragazzi che compongono il roster rossoblu.

Avversario la Synergy Valdarno, un habituee per questo campionato, compagine da prendere con le molle, composta dal giusto mix tra giovani di talento ed elementi esperti, affidati alle cure del nuovo coach Giannetti.

Nel roster valdarnese spiccano i nomi del playmaker Bianchi, cavallo di ritorno a San Giovanni dopo qualche anno di assenza per motivi di studio, il centro – 204 cm – Kresimir Elez, che nella scorsa stagione militava nella A2 croata, e l’ala forte Volpe, fino allo scorso anno a Trani in C Gold.

Una formazione davvero ostica, che i rossoblu affronteranno nel tentativo di ripetere le ottime prove fatte vedere in Coppa Toscana, manifestazione nella quale Paoli e compagni hanno vinto due delle tre partite in programma, che servirà ai tanti ragazzi della Toscana Food per capire il livello di un campionato, quello di Serie C Gold, che mai come questa stagione si preannuncia competitivo.

Ne è ben consapevole anche il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così la sfida di San Giovanni:

“Ci attende una trasferta difficile, su un campo sempre insidioso; noi la affronteremo per fare una buona partita, tentando di rompere nel modo migliore il ghiaccio della Serie C Gold.

Ci aspetta una compagine che miscela alla perfezione giovani di talento e giocatori esperti, molto organizzata, con lunghi atipici in grado di far male anche dalla distanza.

Sarà una partita utilissima, anche, per farci capire il campionato che ci aspetta e nel quale proveremo a fare una buona figura.

Purtroppo, dobbiamo fare i conti con qualche acciacco fisico, per cui ci sarà qualche novità nel novero dei convocati.”

