Trasferta infrasettimanale a Piombino per la Pielle

1 Ottobre 2024

Livorno 1 ottobre 2024 – Trasferta infrasettimanale a Piombino per la Pielle

Neppure il tempo di respirare, che la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO torna in campo per la seconda giornata del campionato di Serie B Nazionale. Ad attendere gli uomini di coach Federico Campanella la Solbat Piombino, reduce dallo stop di Salerno e quindi vogliosa di riscattarsi.

Come Sant’Antimo, anche Piombino è squadra nuova rispetto a quella della passata stagione. In panchina, al posto di Damiano Cagnazzo, è arrivato coach Marcelo Signorelli; in cabina di regia l’ex Libertas Francesco Forti, spalleggiato da Frattoni e Longo.

Sempre sul perimetro, il tiratore Matteo Piccoli è uno dei principali terminali offensivi assieme a Nicolò Castellino, lo scorso anno in A2 a Casale Monferrato. Conferma per Leonardo De Zardo nello spot di 3/4, mentre sotto canestro il prodotto del settore giovanile Don Bosco, Ivan Onojaife, è stato a Salerno l’uomo più utilizzato assieme a Marco Pieri. Tesserato in corso, per la perdurante assenza di Niccolò Ianuale, un altro ex Libertas, ovvero Andrea Sipala, giocatore di grande astuzia e altrettanta presenza nel pitturato. L’italo/americano Tyler Cartaino è, invece, l’ala straniera a disposizione di coach Signorelli. Si gioca mercoledì 2 ottobre al Pala Tenda di Piombino, con palla a due ore 21:00. Previsto esodo dei tifosi piellini