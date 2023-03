Home

Trasferta nella città del Palio per il Don Bosco

18 Marzo 2023

Neanche il tempo di analizzare la sfida di giovedì sera con Quarrata, che la prima squadra della Toscana Food Don Bosco torna sul parquet; lo fa salendo sul pullman, destinazione Siena, attesa dal Costone.

Una compagine, quella da qualche mese affidata alle cure di coach Ricci, che coltiva ancora ambizioni playoff. I senesi sono infatti a quota 18, in piena lotta per accedere alle posizioni che portano alla post -season.

Una situazione che porta al massimo le motivazioni dei padroni di casa, anche se la Toscana Food Don Bosco avrà appena 48 ore per recuperare dalle fatiche della sfida giocata giovedì sera, in casa contro Quarrata.

I ragazzi di coach Barilla avranno di fronte una squadra quadrata, solida, con un paio di elementi di categoria superiore; su tutti la bandiera Bruttini, con i suoi 18 ad uscita quinto miglior realizzatore del torneo, ed il play Alessandro Banchi, tra l’altro classico ex di turno, che ne infila 15,1 a sera.

Accanto a loro, buono anche il campionato dell’altro ex Ondo Mengue, pure lui in doppia cifra.

La ricetta della Toscana Food Don Bosco è semplice, limitare la produzione offensiva di questo terzetto per rimanere in partita, cercando così di bissare il successo dell’andata che, tra l’altro, sancì l’esonero di David Fattorini, allora coach del Costone.

Una ricetta ribadita anche dal coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così i 40’ in terra senese:

“Andiamo a Siena appena 48 ore dopo la partita con Quarrata che è stata impegnativa e dispendiosa, soprattutto dal punto di vista fisico perché avevamo di fronte una squadra che a livello fisico ed atletico è veramente imponente.

Adesso il nostro must è raccogliere le energie residue e vendere cara la pelle, possibilmente con maggiore lucidità di quella fatta vedere nelle ultime partite.

Affronteremo una squadra con ottime individualità, penso a Banchi e Bruttini, ma anche a Ondo Mengue, che possiamo definire solida e che avrà voglia di conquistare due punti preziosi nella corsa ai playoff.

In sostanza sarà una partita tosta, per provare a portarla a casa dovremo essere spavaldi e spensierati come abbiamo fatto fino a qualche tempo fa”

