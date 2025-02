Home

28 Febbraio 2025

Livorno 28 febbraio 2025 Trasferta ostica per la Pallacanestro Don Bosco, sul parquet della capolista CUS Torino

La Pallacanestro Don Bosco passa da un CUS all’altro; infatti, la compagine di Giuseppe Di Manno, dopo aver meritatamente battuto il CUS Genova sabato scorso al “PalaMacchia”, deve vedersela, in trasferta, con il CUS Torino, altra squadra da prendere con le molle.

I piemontesi, infatti, vivono un momento d’oro, ben rappresentato dalla serie aperta di dieci vittorie consecutive, utili per catapultare il CUS in vetta alla classifica, sia pure a braccetto di Savigliano. Del resto, stiamo parlando di una delle squadre più attrezzate del campionato, che ha nella difesa, la seconda meno battuta del campionato dopo quella, guarda caso, del CUS Genova, il suo punto di forza.

Attenzione, però, la compagine guidata da Alessandro Porcella vanta ottimi numeri anche in attacco, dove viaggia a quasi 82, per la precisione 81,9, punti a partita. La freccia più acuminata è sicuramente la giovane guardia, ha 23 anni, Pietro Mortarino, che ne mette 21,2 ad uscita. Vanno in doppia cifra anche l’ala Federico Conti (12,3) ed il lungo Davide Marangon (10.3).

Per i rossoblu, nei quali ci sarà l’esordio dell’ultimo arrivato, il lituano Laurynas Vitosis, il must è difendere forte, nel tentativo di abbassare le percentuali dei piemontesi e costringerli a realizzare meno di quanto facciano abitualmente, fermo restando la difficoltà del confronto, ben sottolineata dall’Assistant Coach della Pallacanestro Don Bosco, Alex Blanco che presenta così il confronto all’ombra della Mole Antonelliana:

“Sappiamo che ci aspetta una partita molto impegnativa contro una delle squadre più forti del campionato. Il Cus Torino è una formazione solida, ben organizzata e con grande qualità sia a livello individuale che di squadra. Le due sole sconfitte riportate finora dimostrano tutto il loro valore.

Guardando a noi, è stata una settimana particolare, Vitosis avrà bisogno di tempo per inserirsi e farà l’esordio in una partita difficile, ma darà sicuramente il suo apporto. Vogliamo scendere in campo con la giusta mentalità, pronti a lottare su ogni possesso e dimostrare di poter competere anche con la prima della classe”.

