Trasporti. Ferrante (Mit), Fermata Frecciarossa Cecina risultato decisivo per mobilità locale

29 Novembre 2025

Roma 29 novembre 2025

“Esprimo piena soddisfazione per la decisione di attivare dal 14 dicembre due fermate del Frecciarossa a Cecina, in sostituzione del Frecciabianca, un traguardo importante per il quale ho assicurato da subito il mio personale impegno. Tale decisione è il frutto del tavolo su questo tema, sollevato dalla deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che ho istituito presso il Mit con Fs e Trenitalia consapevole dell’importanza di garantire al territorio una mobilità sempre più capillare ed efficiente. Ringrazio gli ad delle due aziende, Stefano Donnarumma e Gianpiero Strisciuglio Trenitalia, per la disponibilità ad assicurare la continuità di un servizio vitale, considerata anche l’ampiezza del bacino di utenza. Si tratta di un risultato decisivo per la mobilità locale. che rafforza il sistema dei collegamenti e offre al territorio un servizio più rapido, stabile e di più elevata qualità grazie ai migliori standard dei Frecciarossa. Continuerò a lavorare per dare risposte concrete alle comunità e garantire connessioni adeguate alle loro istanze”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia.