Trasporto armi, Lega: “Linea Pisa-Vada fondamentale per evitare blocchi e scioperi”. Critiche al sindaco Paoli

13 Marzo 2026

Lega Collesalvetti: “Linea Pisa-Vada strategica contro i blocchi. Incomprensibile l’atteggiamento del Sindaco Paoli sui manifestanti”

La sezione locale della Lega interviene con forza in merito alle recenti polemiche sollevate dal sindacato USB e dal Sindaco Paoli riguardanti il transito di un convoglio militare sulla linea ferroviaria Pisa-Vada.

“Il passaggio del convoglio dimostra quanto la linea Pisa-Vada sia realmente strategica, soprattutto perché permette di garantire la continuità dei trasporti evitando blocchi e scioperi,” dichiarano gli esponenti della Lega. “Proprio per questa sua rilevanza, insisteremo affinché la tratta venga potenziata non solo per le merci, ma anche per il trasporto pubblico locale, a beneficio di tutti i cittadini.”

La Lega esprime inoltre stupore e preoccupazione per la gestione dell’ordine pubblico e la comunicazione istituzionale dell’amministrazione comunale:

“È paradossale che il Sindaco Paoli non abbia notato come i manifestanti si trovassero oltre le sbarre del passaggio a livello, un comportamento che implica sanzioni immediate.

È gravissimo che il Comune pubblichi sulle proprie pagine istituzionali scene che ritraggono tali infrazioni, legittimando di fatto condotte irregolari.”

Infine, il gruppo consiliare lancia un monito sullo sviluppo economico del territorio: “Mentre a Livorno ci si perde in proteste ideologiche, le politiche locali sui traffici perdono terreno rispetto a realtà più dinamiche. Il porto di La Spezia è pronto ad assorbire tutto il transito merci militare che, nei prossimi anni, è destinato ad aumentare. Se non cambiamo rotta, Collesalvetti e Livorno resteranno a guardare mentre gli investimenti e lo sviluppo si spostano altrove.”

Laura Petrecca,

Segretario

Vito Capogna vicesegretario e responsabile Sicurezza

Lega Sezione Collesalvetti