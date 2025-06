Home

11 Giugno 2025

Trasporto e inefficienze portuali, i maggiori costi ricadranno su aziende e consumatori. Arriva la Port Free

Livorno 11 giugno 2025 Trasporto e inefficienze portuali, i maggiori costi ricadranno su aziende e consumatori

Dal 1 luglio le imprese di autotrasporto applicheranno su Livorno la PORT FEE

Gli extra costi per i disservizi dell’operatività portuale non ricadranno più solo sulla categoria

Le Imprese e le scriventi Associazioni di rappresentanza della categoria dell’autotrasporto Anita,

Assotir, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fai e Trasportounito, a seguito di vari confronti associativi

svoltisi in relazione ai continui blocchi operativi camionistici avvenuti negli ultimi mesi nel porto di

Livorno ed in ultimo nel corso di un Incontro svoltosi in data 27 maggio 2025 presso la locale sede della

CNA, hanno preso atto che: – –

I tempi operativi del sistema portuale e dei Terminal del Porto di Livorno, al momento

dell’arrivo dei camion per l’espletazione dei processi documentali e autorizzativi – più in

particolare – per le attività di carico e scarico dei contenitori, non consentono la regolare

programmazione ed effettuazione dei trasporti causando dei disservizi i cui oneri, allo stato,

sono sopportati in via esclusiva dalle imprese di Autotrasporto;

La perdita di produttività economica generata dai disservizi del sistema portuale e dei Terminal

del Porto di Livorno non può più essere sostenuta solo dalle imprese di Autotrasporto, ma deve

essere condivisa da tutta la filiera di servizio alla merce.

Le imprese di Autotrasporto hanno quindi considerato che, a tutela della continuità economica dei

trasporti nel bacino portuale di Livorno, nel quale hanno investito importanti risorse, sia necessario

chiedere alle Imprese della filiera committente dei servizi di trasporto, una responsabile

compartecipazione agli extra costi generati dai disservizi generati dall’operatività portuale dei

Terminal, allo stato sostenuti in via esclusiva dalle Imprese di Autotrasporto. Tali extra costi rischiano

infatti di arrecare un grave pregiudizio alla continuità dei servizi di trasporto, all’economia territoriale

ed all’occupazione, oltre a compromettere gravemente i livelli minimi di sicurezza stradale.

Le Imprese di Autotrasporto hanno quindi deciso, nel rispetto della libera contrattazione tra le parti

prevista dalle norme di settore, che a partire dal 01 luglio 2025, per ogni trasporto di merce effettuato

sulle tratte le cui origini/destinazioni comprendono il bacino portuale di Livorno, applicheranno alle

Imprese committenti dei trasporti e per ogni livello di subvezione, una “PORT FEE” per c.u. viaggio di

un valore in linea con quanto già applicato nei porti di Genova e La Spezia. L’ammontare di tale

indennizzo verrà evidenziato in fattura con la seguente voce: “PORT FEE carico e/o scarico porto di

Livorno”.

Detta forma di indennizzo verrà applicata fino a quando non verranno ristabilite le normali condizioni

di completa funzionalità dell’operatività del sistema portuale e dei Terminal.

La forma di indennizzo seppur giutificabile alla fine ricadrà su imprese che aloro volta gireranno ai consumatori.

