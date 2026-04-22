Trasporto eccezionale, chiuse SP39 e la SRT206
Livorno 22 aprile 2026 Trasporto eccezionale, chiuse SP39 e la SRT206
Chiusura al transito per passaggio di trasporto eccezionale
Interessate le strade SP 39 “Vecchia Aurelia” e la SRT 206 “Pisana Livornese”
Nei prossimi giorni il passaggio di un trasporto eccezionale interesserà alcune strade di competenza provinciale, con conseguente interdizione della viabilità per il tempo necessario al transito.
Al tal fine la Provincia ha emesso un’ordinanza di regolazione del traffico che riguarda la SP 39 Vecchia Aurelia, dal Cantiere Velmare a Castagneto C.cci, fino all’intersezione con la SS.1 Aurelia in loc. Cecina Sud e la SRT 206 Pisana Livornese, dall’intersezione SS.1 Aurelia in loc. Malandrone fino all’intersezione con la SP 4 delle Sorgenti.
L’ordinanza prevede la temporanea chiusura al transito veicolare nei seguenti giorni e orari: dalle ore 22:00 del 23/04/2026 alle ore 03:00 del 24/04/2026, dalle ore 22:00 del 24/04/2026 alle ore 03:00 del 25/04/2026, e dalle ore 22:00 del 27/04/2026 alle ore 03:00 del 28/04/2026.
La regolamentazione del traffico sarà a cura della ditta incaricata del trasporto.