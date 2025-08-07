Home

Cronaca

Trasporto marittimo, Tenerini (FI): l’ennesima proroga dimostra l’improvvisazione della Regione

Cronaca

7 Agosto 2025

Trasporto marittimo, Tenerini (FI): l’ennesima proroga dimostra l’improvvisazione della Regione

Livorno 7 agosto 2025 Trasporto marittimo, Tenerini (FI): l’ennesima proroga dimostra l’improvvisazione della Regione

«La Regione Toscana ha ufficializzato oggi l’ennesima proroga per il rinnovo del bando del trasporto pubblico marittimo con le isole, spostando la scadenza per la presentazione delle offerte al 18 dicembre 2025 e prorogando così, di fatto, la concessione a Toremar fino a fine 2026.

Parliamo di una gara il cui avvio era prevedibile da oltre dodici anni: la Regione conosceva bene la scadenza della concessione, ma non è stata in grado di programmare per tempo, accumulando proroghe e ritardi che si traducono in disservizi per residenti, pendolari e operatori economici.

A pagare il prezzo più alto sono i cittadini delle isole, in particolare dell’Elba, che vedono peggiorare le condizioni di mobilità quotidiana. Chi deve spostarsi per lavoro, studio o cure sanitarie si trova senza agevolazioni tariffarie strutturali, con orari e corse insufficienti soprattutto fuori stagione. È un danno diretto per insegnanti, operatori sanitari, studenti e lavoratori pendolari, che continuano a subire penalizzazioni ingiustificate.

Una programmazione seria richiede competenza, visione e rispetto per i cittadini: tutte qualità che, ancora una volta, mancano all’appello in questa vicenda.»

E’ quanto dichiare l’On. Chiara Tenerini, Deputata di Forza Italia – Capogruppo in Commissione Lavoro

Responsabile Nazionale Dipartimento Lavoro FI

Trasporto marittimo, Tenerini (FI): l’ennesima proroga dimostra l’improvvisazione della Regione