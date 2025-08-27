Trasporto pubblico, At: 8 ore di sciopero indette da USB
At- autolinee toscane informa che è pervenuta proclamazione di sciopero aziendale da parte di USB Unione Sindacale di Base della provincia di Livorno, di 8 ore, per il giorno 13 settembre 2025.
Si tratta della seconda azione di sciopero aziendale, che fa seguito a quella del 6 maggio scorso, con le seguenti rivendicazioni:
· Criticità inerenti alla gestione delle richieste ferie del personale viaggiante
Le modalità di attuazione, in coerenza con l’autorizzazione da parte della Commissione Garanzia Scioperi e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risultano le seguenti:
Personale viaggiante e Personale impiegatizio ed operai
· Dalle ore 16:00 alle ore 24.00
Per quanto riguarda la percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero di 4 h di USB per la sola provincia di Livorno del giorno 06 maggio 2025, era stata del 30,67%.
