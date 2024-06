Home

Trasporto pubblico, AT: modifiche al servizio in provincia di Livorno

28 Giugno 2024

28 Giugno 2024

Trasporto pubblico, AT: modifiche al servizio in provincia di Livorno

LIVORNO, 27 giugno 2024 – Trasporto pubblico, AT: modifiche al servizio in provincia di Livorno

Come deciso in sede tecnica con gli enti locali, dal primo luglio saranno attive alcune modifiche al servizio nella provincia di Livorno. Tutte le modifiche saranno presenti anche nei nostri canali di informazione all’utenza. Ecco le modifiche:

Modifica orario linea 102, corsa delle ore 7:52 da Livorno per Cecina viene anticipata alle ore 7:35

Modifica orario linea 104, corsa delle 6:30 da Collesalvetti per Livorno viene posticipata alle ore 6:54

Modifica orario linea 121, corsa delle ore 6:00 da Portoferraio per Pomonte viene anticipata alle 5:20

Modifica orario linea 120, corsa delle ore 7:25 da Pomonte per Portoferraio viene anticipata alle ore 6:45

Variazione percorso linea 111, corsa delle ore 9:06 da Castellina per Cecina transita da loc. Gorette

Variazione percorso linea 111, corsa delle ore 16:20 da Cecina per Castellina, anticipa la partenza alle ore 16:00 e transita da loc. Gorette

Modifica percorso ed orario linea 02A, corsa delle 12:15 da Campiglia fs per Piombino viene posticipata alle ore 13:15 e transita dalle portinerie delle acciaierie di Piombino

Istituzione nuova corsa linea 002 da Campiglia stazione a Campiglia ospedale alle ore13:35

Modifica orario linea 001, corsa delle ore 15:15 da Cecina (p.za della Libertà) a Campiglia fs viene anticipata alle ore 14:05

Modifica orario linea 001, corsa delle ore 16:05 da Campiglia fs per Cecina viene anticipata alle ore 14:55

Modifica orario linea 02A, corsa delle ore 14:00 da Piombino per Campiglia fs viene posticipata alle ore 14:20

Modifica orario linea 006, corsa delle ore 6:50 da Marina di Castagneto (v.le Italia) a Castagneto Carducci viene anticipata alle ore 6:50

Modifica orario linea 006, corsa delle ore 7:15 da Castagneto Carducci a Marina di Castagneto (v.le Italia) viene anticipata alle ore 6:30