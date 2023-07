Home

Cronaca

Trasporto pubblico, aumento biglietto oltre il 10%, FI: “non si scaricano i costi sui cittadini”

Cronaca

31 Luglio 2023

Trasporto pubblico, aumento biglietto oltre il 10%, FI: “non si scaricano i costi sui cittadini”

Livorno 31 luglio 2023

La Regione Toscana e il Presidente Giani hanno deciso di aumentare le tariffe di trasporto pubblico del 10,59%. Noi, come Forza Italia, abbiamo presentato un Question Time e subito dopo una mozione in Consiglio Comunale a Livorno per chiedere all’Amministrazione un pronto intervento con una visione di medio lungo periodo.

Al nostro Question Time presentato in Consiglio Comunale a Livorno, l’Amministrazione Salvetti ha risposto che il Comune ha deciso di destinare 44.000 euro circa per calmierare l’aumento delle tariffe del trasporto pubblico deciso dalla Regione Toscana almeno per tutti coloro con redditi bassi. Siamo soddisfatti di aver dato vita a questo importante dibattito.

Bene pensare nell’immediato alle fasce più deboli, ma non è sufficiente. Anche perché l’intervento confermato dalla Giunta è solo per il 2023.

La nostra mozione, a firma del Consigliere Gianluca Di Liberti, ha chiesto, con forza e fermezza, di dialogare con la Regione Toscana allo scopo di revocare questi aumenti folli.

Come Forza Italia diciamo in maniera forte, chiara e decisa che è necessaria una visione che guardi al futuro con fiducia, smettendo di trovare solo soluzioni tampone, ma mettendo in atto politiche strutturali che guardino a tutte le fasce di cittadini in difficoltà da anni di crisi.

Il Sindaco e la Giunta hanno il dovere di interloquire con il Presidente Giani per revocare questa decisione soprattutto in un un momento così delicato dove, purtroppo, l’inflazione, l’ aumento del costo di energia e materie prime, l’aumento delle rate dei mutui stanno erodendo il potere di acquisto di tante famiglie.

Non si devono scaricare i costi del servizio pubblico sull’utenza e non devono essere messe le mani nelle tasche dei cittadini .

Elisa Amato

Coordinatore Comunale Livorno-Forza Italia

Gianluca Di Liberti

Consigliere Comunale Livorno-Forza Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin