Cronaca

4 Gennaio 2024

LIVORNO, 04 GENNAIO 2024 – Trasporto pubblico: cambiamenti da lunedì 8 gennaio, tra questi tornano i numeri, addio alle LAM

Autolinee Toscane informa che, in ottemperanza a quanto stabilito da Regione Toscana, Provincia di Livorno e amministrazioni comunali, da lunedì 08 gennaio 2024 il servizio di TPL su gomma in Provincia di Livorno cambia forma e sostanza (qui tutte le informazioni https://www.at-bus.it/livorno ) diventando più accessibile e più ricco di linee.

Per quanto riguarda la forma, a Livorno, vanno in pensione i vecchi nomi della LAM e i loro colori (Blu, Rossa e Verde) e prendono il loro posto numeri (1, 2 e 4) e il segno +. Cioè vengono utilizzati da “at” simboli universali che non hanno bisogno di alcuna traduzione e che sono facilmente utilizzabili al di là della lingua parlata e/o scritta.

I numeri infatti sono riconoscibili e comprensibili da tutti, di più facile lettura per chi è affetto da disabilità cognitiva e da chi ha problemi nell’orientarsi in base ai colori (secondo i dati dell’Unione Europea, sono circa il 10% i maschi adulti affetti da daltonismo).

I numeri sono un codice condiviso internazionale, utile per i tanti cittadini stranieri che sempre di più scelgono Livorno come meta turistica, ma anche per chi è appena arrivato e sceglie la città grazie alla sua profonda vocazione multiculturale.

Un modo quindi per avvicinare i servizi della città, in questo caso i servizi di mobilità pubblica collettiva, al crescente numero di visitatori stranieri presenti a Livorno.

Quindi a Livorno le Linee attualmente identificate con lettere e/o colori diventano numeri a partire dal prossimo 8 gennaio 2024.

A fianco di ciò, poi c’è un rafforzamento di tutto il servizio di TPL attraverso un ridisegno delle Linee.

Nel dettaglio:

L’attuale linea 4, che collega i cimiteri comunali al quartiere di Colline, sarà sostituita dalla nuova linea 4+ ad alta frequenza che raggiungerà il nuovo capolinea di Via Costanza transitando anche da Borgo di Magrignano. Le corse aumenteranno e avranno una frequenza di circa 10’ dal lunedì al sabato e 20’ nei giorni festivi.

Nuovi percorsi e orari della linea 5 con transito da Parco Levante/Nuovo Centro:

L’attuale linea 5 è una circolare con capolinea in V. M.L. King. Per portarla a Parco Levante/Nuovo Centro vengono modificati i percorsi. Il nuovo Capolinea sarà Stazione Marittima/Cinta Esterna e transiterà anche da Parco Levante. Inoltre, per effettuare queste modifiche vengono eliminati i passaggi dalla zona di Venezia (Via Borra, Solferino e Cinta esterna). Le corse aumenteranno e avranno una frequenza di circa 20’ dal lunedì al sabato e circa 30’ nei giorni festivi.

Nuovi percorsi e orari delle linee 8N e 8R :

alla luce dei cambiamenti delle linee 4 e 5 (vedi sopra) e al fine di migliorare regolarità e frequenza delle due circolari 8N e 8R se ne modificano percorsi e orari. Vengono quindi eliminate le sovrapposizioni con i nuovi percorsi delle linee 4 e 5 e viene ripristinato un collegamento con la Venezia non più servita dalla linea 5. La nuova Linea 8 non transiterà più da via Gramsci, Viale Marconi e via Calza Bigi, ma transiterà da viale Mameli, viale Petrarca e Piazza Damiano Chiesa. Le corse aumenteranno e avranno una frequenza di circa 20’ dal lunedì al sabato e 30’ nei giorni festivi.

Nuova Linea estiva costiera :

dopo il successo della LINEA 20 nell’estate 2023, la nuova Linea estiva costiera diventa strutturale e prevede una nuova Linea con partenza da Miramare in coincidenza con (la ex LAM BLU) la nuova LINEA 1+(una ogni 2) e arrivo a Chioma. Da qui torna indietro e funzionerà come una circolare. Le corse avranno una frequenza di circa 30’ dal lunedì alla domenica.

Le attuali linee Notturne A e B vengono rinominate LINEA 21 e LINEA 22 :

nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, c’è l’incremento di corse serali come già succede tutti i venerdì e i sabati durante il servizio estivo. Il servizio sarà quindi adeguato il più possibile a quello svolto in estate.

Servizio Navetta serale per Effetto Venezia :

il nuovo servizio si svolgerà durante la manifestazione estiva Effetto Venezia e collegherà i parcheggi di via Masi e del Pala Modì con gli accessi al quartiere Venezia tutte le sere dalle 18,30 alle ore 01,00.

Oltre che nel Capoluogo provinciale, da lunedì 8 gennaio 2024 modifiche dei servizi di TPL decise dall’amministrazione provinciale di Livorno e dalle amministrazioni comunali si avranno anche nel resto della Provincia di Livorno.

In particolare:

SERVIZI URBANI

Servizio URBANO ROSIGNANO:

Viene soppressa la Linea 19;

Pronto Bus si modifica la fascia orario di attivazione servizio, il servizio è attivo nei giorni FERIALI dalle ore 8:50 alle ore 11:50 e dalle 16:30 alle 19:30.

Servizio URBANO CECINA:

Vengono inserite 2 nuove corse sulla linea 11 ed una sulla linea 14 alle ore 14:17 da medie Palazzi dal lunedì al venerdì;

Vengono inserite una nuova corsa di linea 11 ed una nuova corsa di linea 14 alle ore 17:05 da medie Palazzi il martedì ed il giovedì.

Servizio URBANO PIOMBINO: Nessuna variazione.

Servizio URBANO PORTOFERRAIO:

Soppressione delle seguenti corse della linea 5:

Da Calata Matteotti a Via Zambelli-Parcheggio ex Enel delle ore 13:37; delle ore 13:47 e delle ore 19:47;

Da Via Zambelli-Parcheggio ex Enel a Calata Matteotti delle ore 13:42 e delle ore 19:42.

SERVIZIO EXTRAURBANO CONTINENTE

Il servizio extraurbano, nella fascia oraria “scolastica”, resta invariato ad eccezione della soppressione delle LINEA 112 e della LINEA 113.

In tutte le altre fasce orarie il servizio è stato rimodulato secondo le direttive stabilite dalla Provincia di Livorno, variando percorsi ed orari.

Nello specifico si evidenziano le modifiche per le seguenti linee:

Linea 001 avrà una corsa ogni 60 minuti e nessuna variazione di percorso.

Linea 02A negli orari scolastici mantiene l’attuale percorso mentre nella fascia non scolastica effettua il seguente percorso: Campiglia stazione – Ospedale Villa Maria – via L. da Vinci. Effettua a richiesta tutte le fermate lungo il percorso.

Linea 200 si tratta di una nuova linea di collegamento tra la stazione FS di Campiglia ed il Porto di Piombino . Effettuerà una corsa ogni 60 minuti nel periodo 01/12-31/03 ed una ogni 30 minuti nel periodo 01/04-30/11. Seguirà il percorso Campiglia stazione FS – Fiorentina – via Unità d’Italia (Sol) – via Cavallotti – Porto Piombino. Effettua SOLO le seguenti fermate: Campiglia Stazione – Circolo Acciaierie – v. Cavallotti – Piombino Porto.

le Linee 002/003/005/006/008/011/014/ 027 non avranno alcuna variazione di percorso, ma avranno modifiche degli orari.

Linea 102 cambia frequenza effettuando una corsa ogni 30 minuti, quanto al percorso non ha nessuna variazione rispetto all’attuale.

Linea 103 viene modificato il percorso e vene istituita la direttrice Pieve S. Luce – Rosignano Solvay Musselburh, modifica gli orari.

Linea 104 cambia frequenza con una corsa ogni 60 minuti, mentre il percorso resta invariato.

Linea 105 mantiene lo stesso percorso, modifica gli orari.

Linea 107 Viene istituita la direttrice Castellina – Collesalvetti Park Bologna e modifica gli orari. Viene creato il nuovo capolinea al Park Bologna.

Linea 108 Viene istituita la direttrice Castellina – Rosignano Solvay (Musselburgh). Modifica gli orari.

Linea 109 viene soppressa nelle fasce non scolastiche.

Linea 110 mantiene lo stesso percorso, modifica gli orari.

Linea 111 Modifica percorso ed orari. Viene istituita la direttrice Castellina – Riparbella – Cecina. Vengono attivate tre coppie di fermate nella tratta Riparbella – Castellina.

Linea 116

Viene istituita una nuova corsa alle ore 20:45 da Portoferraio per Marciana;

Viene istituita una nuova corsa alle ore 19:40 da Portoferraio per Marina di Campo;

Viene istituita una nuova corsa alle ore 21:40 da Marciana per Portoferraio;

Viene istituita una nuova corsa alle ore 20:10 da Marina di Campo per Portoferraio.

Linea 117

Viene istituita una nuova corsa alle ore 20:00 da Portoferraio per Rio Elba;

Viene istituita una nuova corsa alle ore 21:05 da Rio Elba a Portoferraio.

La Linea 106 non avrà modifiche di percorso né di orari.

Autolinee Toscane al fine di raggiungere il maggior numero di persone e di informarmele sui cambiamenti dei servizi di TPL che partiranno lunedì 8 gennaio 2024 sta attuando, in accordo con la Regione Toscana e le istituzioni locali, una vasta e capillare campagna di comunicazione.

Oltre, ovviamente, alla pagina dedicata sul proprio sito ( ww.at-bus.it/livorno ), all’utilizzo dei propri canali social, e ai tradizionali canali di comunicazione (giornali, siti di informazioni, radio e tv) “at” ha avviato anche una comunicazione diretta, individuale e mirata che si rivolge singolarmente ai propri utenti.

In pratica tutti coloro che hanno un abbonamento del TPL a Livorno o nella provincia di Livorno o di una corsa comunque interessata ai cambiamenti che ci saranno nel bacino di Livorno dall’8 gennaio 2024, stanno ricevendo in queste ore una mail dedicata in cui gli vengono spiegati tutti i cambiamenti e le modifiche e i link da cui poter scaricare tutto il materiale informativo. A Livorno sono raggiunte con queste mail personalizzate circa 2.200 persone.

Oltre a ciò, ovviamente, ogni persona potrà contattare il call-center di “at” (800 14 24 24 dalle ore 6 alle ore 24 sette giorni su sette) dove troverà una voce che lo guiderà passo passo attraverso i tasti numerici del telefono alle informazioni relative alla propria Linea e/o corsa di bus. In più alle principali fermate “at” metterà a disposizione delle persone che hanno bisogno di indicazioni personale dedicato e appositamente formato (in accordo con azienda Holacheck). Stessa attenzione all’utenza sarà predisposta anche dal personale “at” presso le biglietterie e gli info point.

Contando poi sull’aiuto delle istituzioni, “at” ha anche inviato un kit informativo a tutte le amministrazioni del bacino di Livorno, scuole e asl comprese.

Le persone, naturalmente, troveranno le informazioni sui cambiamenti anche su appositi manifesti alle fermate e a bordo dei bus con specifici appendini con QR-code che rimanda alla pagina web. Inoltre, è stato predisposto bus pellicolato con la grafica della campagna.

La grafica della campagna e dei materiali di comunicazione è stata pensata per il bacino di Livorno e ne rappresenta gli elementi identitari, le icone, i luoghi che il trasporto pubblico attraversa e che caratterizzano questo territorio, per comunicare vicinanza agli utenti e alla comunità.

