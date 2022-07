Home

Trasporto pubblico, Lam gratuite la domenica fino al 28 agosto e taxi a metà prezzo fino al 31 dicembre

28 Luglio 2022

Livorno, 27 luglio 2022

Per incentivare la mobilità sostenibile il Comune di Livorno, in collaborazione con Autolinee Toscane e con Taxi e Ncc, ha previsto l’utilizzo gratuito, nei fine settimana, delle linee ad alta mobilità e la possibilità per alcune categorie di viaggiare a metà presso con taxi e Ncc.

Autobus gratuiti

Fino al 28 agosto, quindi, il sabato è possibile salire gratuitamente sulle linee notturne A e B, così come sono gratuite la domenica le corse diurne ad alta mobilità Lam Rossa e Lam Blu.

Il progetto prevede inoltre l’utilizzo gratis delle Lam per le giornate di domenica 14 e lunedì 15 agosto comprese le corse notturne.

Taxi a metà prezzo

A seguito della Legge del 17 luglio 2020 n.77 che ha istituito il cosiddetto “Buono viaggio” per sostenere la ripresa del settore del trasporto con taxi o con servizio di noleggio con conducente, il Comune di Livorno ha individuato i beneficiari dei buoni viaggio che potranno essere usati fino al 31 dicembre prossimo.

Sarà assegnato ad ogni cittadino avente diritto e richiedente un carnet di 40 buoni viaggio del valore di € 5 ciascuno per un totale di € 200.

Ogni buono può coprire fino al 50% del costo della singola corsa fino ad un massimo di € 20.

Beneficiari

Giovani fino a 30 anni

Persone con età superiore a 65 anni

Farmacisti, medici, infermieri, Oss, Osa, tecnici sanitari operanti in strutture presenti sul territorio del Comune di Livorno

Persone con invalidità pari o superiore al 33%

Persone con Isee inferiore a € 20.000

Donne in gravidanza

Persone attualmente disoccupate e iscritte alle liste di collocamento

Come richiedere il vaucher di sconto

Il cittadino richiedente può presentare la domanda entro il 31 dicembre 2022 inserendo il proprio codice fiscale al seguente link:

https://www.comune.livorno.it/DomandaBuonoTaxi/index.asp

La compilazione della domanda prevede l’inserimento dei proprio dati anagrafici, l’indicazione di una delle categorie beneficiarie dell’agevolazione e il caricamento dei documenti previsti. Gli ultra 65enni e i giovani fino a 30 anni devono allegare solo il documento di identità. Una volta terminata la procedura per richiedere il carnet, il richiedente riceverà una mail automatica di avvenuta conferma del corretto inoltro della domanda e potrà ritirare i buoni all’URP, al piano terra del palazzo comunale.

Possono presentare la domanda esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Livorno.

Il tassista, ricevuti i buoni dal passeggero, dovrà farli firmare dal/dagli utenti e trattenere una copia della ricevuta /scontrino fiscale da allegare al buono stesso per ricevere la liquidazione periodica dei buoni spesi.

