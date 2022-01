Trasporto pubblico, le corse soppresse da AT per sabato e domenica

Home

28 Gennaio 2022

Livorno 29 gennaio 2022

Autolinee Toscane – Emergenza Covid: servizio e riduzioni previste per sabato e domenica 29 e 30 gennaio

Per le giornate di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

Sono 49 gli autisti assenti causa malattie-infortuni-covid, di seguito l’elenco delle criticità previste a Livorno.

Autolinee Toscane comunica che potranno esserci altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena che al momento non sono preventivabili.

Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.

Linee soppresse a Livorno

Linea 8N una corsa soppressa dalle ore 12:54 alle ore 20:39

Lam Blu una corsa soppressa dalle ore 13:53 alle ore 20:01

Lam Rossa una corsa soppressa dalle ore 16:49 alle ore 20:32

Domenica 30 gennaio Linea A/B un turno notturno soppresso

