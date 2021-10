Home

16 Ottobre 2021

Trasporto Pubblico Livorno: “Una ventina i dipendenti a rischio, 10 sarebbero già a casa”

Livorno 16 ottobre 2021

Durante la manifestazione di ieri svoltasi a Livorno contro l’obbligo del green pass per i lavoratori pubblici, abbiamo incontrato e parlato con tre lavoratori dell’ex Ctt ora AT.

I tre lavoratori erano in piazza a manifestare in tenuta da lavoro con la scritta Ctt.

Una volta avvicinati, gli abbiamo chiesto se erano solo loro a manifestare o se vi erano anche altri colleghi in modo da capire quanto lo sciopero avesse inciso sulla regolarità delle corse

I tre dipendenti ci hanno riferito che non hanno scioperato dal lavoro, non perchè non fossero di turno ma perchè già a casa senza stipendio

Secondo il loro racconto sarebbero poco più di una ventina i lavoratori che non hanno il green pass. Una decina sarebbe già a casa, gli altri stanno guadagnando tempo tra ferie, permessi e malattia

